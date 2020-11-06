Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 06.11.2020: Wilderer und Maskenmänner
44 Min.Folge vom 06.11.2020Ab 12
Mit Wilderern legt man sich besser nicht an. Aber Buck und „Huckleberry“ fürchten sich weder vor mysteriösen Kreaturen noch vor bewaffneten „Hillbillys“. Deshalb nimmt das Duo in Wood County, West Virginia, die Spur der bösen Buben auf. Bei ihren Nachforschungen stoßen die Männer auf einen gestohlenen Truck. Aber was genau führen ihre Widersacher im Schilde? Die Unbekannten haben eine Falle der „Monster-Jäger“ zerstört - jemand versucht, dem Team gezielt in die Suppe zu spucken. Je mehr Buck und „Huckleberry“ über die Bande herausfinden, desto rätselhafter wird die Sache.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.