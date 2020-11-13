Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 13.11.2020: Trappers Verschwinden
44 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 12
Ein Spiegel, ein Lautsprecher und eine Kamera: Buck, Jeff und „Huckleberry“ wurden von maskierten Männern in eine leer stehende Hütte verschleppt. Die Bruchbude sieht aus wie ein Verhörzimmer. Die Entführer schlagen dem Trio einen Deal vor: Die Männer sollen im Dark Forest die „Waldfrau“ einfangen - im Austausch für wichtige Informationen. Was würde „Trapper“ zu dieser Offerte sagen? Die „Monster-Jäger“ versuchen, ihren Anführer zu kontaktieren, aber der Jäger und Fallensteller ist nicht auffindbar. Und in „Trappers“ Haus sieht es aus, als wäre dort eine Bombe eingeschlagen.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.