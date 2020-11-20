Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 20.11.2020: Aufbruch in den Höllenwald
44 Min.Folge vom 20.11.2020Ab 12
„Trapper“ und seine Gefährten brechen mit einem mulmigen Gefühl im Bauch in den Dark Forest auf. Dort lagen die „Monster-Jäger“ schon einmal auf der Lauer, denn im Lee County sollen furchterregende Kreaturen ihr Unwesen treiben. Ein „Bigfoot“, ein schwarzer Wolf und eine mysteriöse „Waldfrau“: Die Männer wollen handfeste Beweise für die Existenz der rätselhaften Geschöpfe liefern - und sie nach Möglichkeit einfangen. Das Team errichtet auf einer Lichtung mit Baumstämmen, Holzpfählen und Zeltplanen ein Basislager und geht im US-Bundesstaat Virginia auf Spurensuche.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.