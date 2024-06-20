Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zu viele Patricks / Viel Tofu um nichts

NickelodeonStaffel 2Folge 10vom 20.06.2024
Folge 10: Zu viele Patricks / Viel Tofu um nichts

22 Min.Folge vom 20.06.2024Ab 6

Patrick heuert andere Patricks an, um auf Partys für Unterhaltung zu sorgen. // Pat-Thos erzählt eine schinkdonische Geschichte über Liebe und Schweinefleischprodukte.

