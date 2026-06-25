Der Zeitentausch / Chaos in der Krossen KrabbeJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 11: Der Zeitentausch / Chaos in der Krossen Krabbe
22 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6
Squidina hilft Patrick, wieder in Form zu kommen. // Die Familie Star übernimmt die Krosse Krabbe.
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Die Patrick Star Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon