Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Patrick Star Show

Die Superstars / Einbrecher und Geister

NickelodeonStaffel 2Folge 2vom 05.03.2024
Die Superstars / Einbrecher und Geister

Die Superstars / Einbrecher und GeisterJetzt kostenlos streamen

Die Patrick Star Show

Folge 2: Die Superstars / Einbrecher und Geister

22 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 6

Die Star-Familie glaubt in einem alternativen Universum ein Team von Superhelden zu sein. Währenddessen beginnt Cecil einen neuen Job. Denn sie arbeitet nun als Aushilfssicherheitswache in dem Kunstmuseum von Lady Hochnas.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Patrick Star Show
Nickelodeon
Die Patrick Star Show

Die Patrick Star Show

Alle 5 Staffeln und Folgen