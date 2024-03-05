Die Superstars / Einbrecher und GeisterJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 2: Die Superstars / Einbrecher und Geister
22 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 6
Die Star-Familie glaubt in einem alternativen Universum ein Team von Superhelden zu sein. Währenddessen beginnt Cecil einen neuen Job. Denn sie arbeitet nun als Aushilfssicherheitswache in dem Kunstmuseum von Lady Hochnas.
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Die Patrick Star Show
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4: Nickelodeon