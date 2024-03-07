Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmandors Rache / Patricks Nachbarschaft

NickelodeonStaffel 2Folge 4vom 07.03.2024
Folge 4: Schmandors Rache / Patricks Nachbarschaft

22 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 6

Die winzige futuristische Stadt Shmandor übt Rache an Patrick Star aus. // Patrick und Squidina gehen durch die Nachbarschaft, um ihre Nachbarn zu interviewen.

