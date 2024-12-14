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Die Patrick Star Show

Das Patrick Show Land / Die Legende vom verschollenen Badezimmer

NickelodeonStaffel 3Folge 4vom 14.12.2024
Das Patrick Show Land / Die Legende vom verschollenen Badezimmer

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Die Patrick Star Show

Folge 4: Das Patrick Show Land / Die Legende vom verschollenen Badezimmer

22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 6

Die Stars eröffnen einen Patrick-Show-Vergnügungspark in ihrem Haus. // Patrick und Squidina machen sich auf die Suche nach dem verlorenen Badezimmer.

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