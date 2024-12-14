Das Patrick Show Land / Die Legende vom verschollenen BadezimmerJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 4: Das Patrick Show Land / Die Legende vom verschollenen Badezimmer
22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 6
Die Stars eröffnen einen Patrick-Show-Vergnügungspark in ihrem Haus. // Patrick und Squidina machen sich auf die Suche nach dem verlorenen Badezimmer.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4: Nickelodeon