NickelodeonStaffel 3Folge 9vom 27.04.2025
22 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 6

Patrick und Squidina folgen einem geflohenen Ideenbackstein nach Zufallsland. Patricks Familie unterrichtet ihn zu Hause, nachdem sie herausfinden, dass er sein Benimmregeln-Training nie abgeschlossen hat.

