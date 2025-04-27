All Out of Idea Bricks / A Fool SchooledJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 9: All Out of Idea Bricks / A Fool Schooled
22 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 6
Patrick und Squidina folgen einem geflohenen Ideenbackstein nach Zufallsland. Patricks Familie unterrichtet ihn zu Hause, nachdem sie herausfinden, dass er sein Benimmregeln-Training nie abgeschlossen hat.
Die Patrick Star Show
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon