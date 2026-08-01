Doktor Patrick / Die Star-Pyjama-PartyJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge vom 01.08.2026: Doktor Patrick / Die Star-Pyjama-Party
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Nachdem Patrick Star versehentlich einen Arztkittel anzieht, ist er überzeugt davon, ein echter Arzt zu sein. Weil Pearl nicht bei Squidina übernachten kann, schmeißen die Stars für Squidina eine eigene Übernachtungsparty.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 4-5, Season 5: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon