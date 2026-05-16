Die kleine HorrorvideothekJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 13: Die kleine Horrorvideothek
22 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6
Die Stars leihen sich Videokassetten aus, auf denen ein Fluch liegt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4: Nickelodeon