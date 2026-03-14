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Die Patrick Star Show

Die Zoo-Universität / Ein Leben wie im Film

NickelodeonStaffel 4Folge 7vom 14.03.2026
Die Zoo-Universität / Ein Leben wie im Film

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Die Patrick Star Show

Folge 7: Die Zoo-Universität / Ein Leben wie im Film

11 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 6

Zusammen mit Familie Star besichtigt Patrick ein College... im Zoo. // OpaPat erzählt Geschichten aus seinem Leben und verdirbt damit jeden Film im Kino.

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