Die Zoo-Universität / Ein Leben wie im FilmJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 7: Die Zoo-Universität / Ein Leben wie im Film
11 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 6
Zusammen mit Familie Star besichtigt Patrick ein College... im Zoo. // OpaPat erzählt Geschichten aus seinem Leben und verdirbt damit jeden Film im Kino.
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Die Patrick Star Show
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Altersfreigabe:
6
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