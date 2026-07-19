Der Gurken-Planet / Das Starren der StarsJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 9: Der Gurken-Planet / Das Starren der Stars
22 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 6
Quasar braucht Patrick, um mit den klügsten Aliens des Universums zu kommunizieren. Patrick und OpaPat treten um den letzten Löffel Kuchenteig in einem Anstarr-Duell gegeneinander an.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon