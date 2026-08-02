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Die Patrick Star Show

Teamwork / Sidekick

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Teamwork / Sidekick

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Die Patrick Star Show

Folge vom 02.08.2026: Teamwork / Sidekick

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Vier Kollegen halten Patrick fälschlich für ihren Retreat-Leiter. Motiviert vom Mittagessen führt er chaotische Teamübungen, während der echte Instructor leidet. // Patrick und Squidina suchen einen Show-Assistenten, den Patrick in Old Man Jenkins' Seeesel Samuel findet. Samuel geht bei seinen Aufgaben zu weit und tritt bei jeder Gelegenheit die Star-Familie und das Publikum

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