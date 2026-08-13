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Die Patrick Star Show

Massen-Opa / Einkaufswagen-Chaos

NickelodeonFolge vom 13.08.2026
Massen-Opa / Einkaufswagen-Chaos

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Die Patrick Star Show

Folge vom 13.08.2026: Massen-Opa / Einkaufswagen-Chaos

22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

In einer Hypnose-Folge hypnotisiert Patrick versehentlich alle in Bikini Bottom zu GrandPats. Gemeinsam müssen sie die Zuschauer zurückverwandeln. // Als Bunny keine Frühstückszutaten mehr hat, führt Squidina Patrick beim Einkaufen per Funk. Aus der einfachen Mission wird bald die geheime Infiltration eines Untergrund-Kriminalrings

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