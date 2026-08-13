Massen-Opa / Einkaufswagen-ChaosJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge vom 13.08.2026: Massen-Opa / Einkaufswagen-Chaos
22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
In einer Hypnose-Folge hypnotisiert Patrick versehentlich alle in Bikini Bottom zu GrandPats. Gemeinsam müssen sie die Zuschauer zurückverwandeln. // Als Bunny keine Frühstückszutaten mehr hat, führt Squidina Patrick beim Einkaufen per Funk. Aus der einfachen Mission wird bald die geheime Infiltration eines Untergrund-Kriminalrings
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 4-5, Season 5: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon