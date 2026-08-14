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Die Patrick Star Show

Der tapfere Tofu (Todd) / Überall Augen

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
Der tapfere Tofu (Todd) / Überall Augen

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Die Patrick Star Show

Folge vom 14.08.2026: Der tapfere Tofu (Todd) / Überall Augen

22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

Patrick erzählt aus Hamdonia, wo Prinz Shmeat und Tofu Todd die Maw besiegen sollen. Todd macht Shmeats Leben schwer, während er Princess Hamhock heiraten will. // Patrick fürchtet nach dem Lernen von Lampenfieber sein Publikum und versucht verzweifelt, den Blicken zu entkommen. Squidina muss einen Weg finden, ihn zurück zur Patrick Show zu bringen

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