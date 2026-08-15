Patricks neues Zuhause / Krank vor LiebeJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge vom 15.08.2026: Patricks neues Zuhause / Krank vor Liebe
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Patrick überzieht bei den SquarePants und nutzt das Haus für seine Show. SpongeBob hilft Squidina als Produktionsassistent. // GrandPat verliebt sich in Nurse Helga und verletzt sich, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Patrick will dasselbe und wetteifert mit ihm, sich zu verletzen, in der Hoffnung, dass Helga sich um sie kümmert
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 4-5, Season 5: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon