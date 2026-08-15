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Die Patrick Star Show

Patricks neues Zuhause / Krank vor Liebe

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Patricks neues Zuhause / Krank vor Liebe

Patricks neues Zuhause / Krank vor LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Patrick Star Show

Folge vom 15.08.2026: Patricks neues Zuhause / Krank vor Liebe

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Patrick überzieht bei den SquarePants und nutzt das Haus für seine Show. SpongeBob hilft Squidina als Produktionsassistent. // GrandPat verliebt sich in Nurse Helga und verletzt sich, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Patrick will dasselbe und wetteifert mit ihm, sich zu verletzen, in der Hoffnung, dass Helga sich um sie kümmert

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