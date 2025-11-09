Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 09.11.2025: Neues Heim für Tammy
45 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Bei den „Pfund-Schwestern“ eskaliert erneut der Familienkrach: Tammy fühlt sich von Amanda respektlos behandelt und kündigt an, endgültig auszuziehen. Während Chris versucht zu schlichten und sogar ein neues Haus für seine Schwester in Aussicht stellt, vertieft sich der Graben zwischen Tammy und Amanda. Amy sucht derweil Trost im Kochen – mit einer ungewöhnlichen Garnelen-Schokoladen-Soße, die überraschend zum Friedensangebot wird. Doch ob die Versöhnung gelingt, bleibt fraglich. Zwischen Fitnessdruck, verletzten Gefühlen und Wohnungschaos steht der Zusammenhalt der Schwestern auf dem Spiel.
