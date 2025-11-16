Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 16.11.2025: Dinner für den Frieden
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Chris fiebert seinem Termin beim plastischen Chirurgen entgegen – und überredet auch die zögerliche Tammy, ihn zu begleiten. Während er auf den nächsten Schritt hofft, muss sie eine bittere Enttäuschung verkraften. Unterdessen wagt Amy ein Comeback am Herd: Mit einem großen Abendessen will sie die zerstrittene Familie endlich wieder an einen Tisch bringen. Anfangs scheint der Plan aufzugehen – das Essen schmeckt, die Stimmung ist gelöst. Doch dann platzt eines der Geschwister mit einer überraschenden Neuigkeit heraus, die alles verändert und die fragile Harmonie ins Wanken bringt.
