Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 15.12.2020: Der Termin beim Spezialisten
44 Min. Folge vom 15.12.2020 Ab 12
Amy und Tammy verlassen zum ersten Mal ihre Heimat Kentucky, um nach Atlanta zu reisen, wo Adipositas-Spezialist Dr. Procter entscheiden wird, ob für sie eine bariatrische OP möglich ist. Anlass dafür: Ein Ausflug zum Schrottplatz, wo sich die Schwestern wiegen ließen und über das Ergebnis entsetzt waren. Doch schon die Acht-Stunden-Fahrt zur Klinik macht Amy nervös, weil sie und Tammy immer streiten, wenn sie zu nahe aufeinandersitzen. Doch neben den Untersuchungen wollen die beiden für ihren Video-Kanal verschiedene Clips drehen und auch ein „Meet and Greet“ für ihre Fans aus Georgia planen.
Genre:Reality, Dokumentation
12
