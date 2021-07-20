Eine bittere Pille für TammyJetzt kostenlos streamen
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 20.07.2021: Eine bittere Pille für Tammy
44 Min.Folge vom 20.07.2021Ab 12
Amy hat seit ihrer Magenverkleinerung vor vier Monaten 56 Kilo abgenommen. Bei Schwester Tammy ist leider das Gegenteil der Fall: Die 34-Jährige hatte ihr Zielgewicht von 250 Kilo schon erreicht, ist jetzt aber wieder auf 270 und bekommt kaum noch Luft. Da Amy inzwischen schwanger ist, haben sich ihre Prioritäten verschoben: Sie will sich auf das Baby vorbereiten und nicht mehr rund um die Uhr um ihre Schwester kümmern. Tammy ist deprimiert, dreht heute aber trotzdem ein Youtube-Video, um ihren Fans von den neuen Plänen bezüglich Gewichtsabnahme zu berichten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.