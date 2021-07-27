Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 27.07.2021: Ein neues Team
45 Min.Folge vom 27.07.2021Ab 12
Amy ist schwanger und überglücklich. Trotzdem sieht Dr. Procter Probleme, da es – trotz Amys Gewichtsabnahme – eine Risiko-Schwangerschaft und ein Dämpfer für ihre Diät ist. Um ihre Schwester Tammy macht er sich jedoch weit größere Sorgen und hält damit nicht hinterm Berg: Tammy wird mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb von 5 Jahren sterben, wenn sie ihr Leben und Essverhalten nicht radikal verändert. Ihr Bruder Chris, der selbst übergewichtig ist, fasst deshalb einen Plan: Er will gemeinsam mit Tammy Diät halten und sie beim harten Weg, ihr Zielgewicht zu erreichen, unterstützen.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.