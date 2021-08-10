Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 10.08.2021: Ein Treffen mit den Fans
45 Min.Folge vom 10.08.2021Ab 12
Als Tammy zum letzten Mal bei Dr. Procter war, wog sie 270 Kilo. Heute sind es 292. Die hochübergewichtige Frau hat in nur einem Monat 22 Kilo zugenommen – ist nun weiter denn je von ihrer lebenswichtigen Magenverkleinerung entfernt und vielleicht bald komplett ans Bett gefesselt. Um den Gewichtsverlust zu beschleunigen, rät ihr der Arzt, sich möglichst viel zu bewegen und einen Schrittzähler sowie ein Herzfrequenzmessgerät zu besorgen. Tammys Bruder Chris hingegen hat sein Gewichtsziel fast erreicht und will sie weiterhin bei ihrem harten Weg unterstützen.
