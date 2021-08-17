Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 17.08.2021: Jerry, der Feeder
44 Min.Folge vom 17.08.2021Ab 12
Wenn das Baby da ist, will Amy mit ihrer Familie in ein größeres Haus ziehen und befürchtet, dass ihre Schwester darüber nicht glücklich ist. Doch Tammy ist gerade euphorisch, weil ihr Freund Jerry zu Besuch nach Kentucky kommen will. Die beiden haben sich vor ein paar Jahren in einem Internet-Portal für Big Beautiful Women kennengelernt, bisher aber nie persönlich getroffen. Und so ist Tammy, die momentan über 290 Kilo wiegt, sehr aufgeregt. Was, wenn es sich Jerry doch noch anders überlegt? Doch der 45-Jährige kommt wie versprochen und muss sich zunächst einem Familien-Verhör unterziehen.
