Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 07.09.2021: Amy im Mutterglück
44 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 6
Amy wird wegen starker Kontraktionen ins Krankenhaus gebracht. Sie ist nach wie vor eine Hochrisiko-Schwangere, weil sie Diabetes hat, operiert wurde und immer noch fettleibig ist. Da zum errechneten Termin aber noch ein Monat Zeit ist und das Baby Untergewicht hat, hoffen alle, dass bei Amy keine Geburtswehen einsetzten. Doch sie hat Glück und darf von der Notaufnahme wieder nachhause. In den nächsten Wochen muss sie es aber ruhig angehen lassen, damit ihr kleiner Sohn nicht zu früh auf die Welt kommt. Auch Schwester Tammy ist schon ganz aufgeregt und freut sich darauf, bald Tante zu sein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.