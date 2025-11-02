Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 02.11.2025: Raus aus meinem Haus!
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Zum ersten Mal überhaupt versammelt Dr. Smith die gesamte Familie zu einem Wiegetermin – ein Moment der Wahrheit, der für manche Geschwister schwer zu verkraften ist. Während Misty ihre Fortschritte feiert, trifft es Chris und Amanda härter, und auch Tammy muss hören, dass sie weiter abnehmen soll. Amy dagegen schöpft nach ihrer Verjüngungskur neue Kraft: Nach Scheidung und Gewichtsverlust blickt sie entspannt in die Zukunft. Die langjährige Fehde zwischen Tammy und Amanda spitzt sich dagegen weiter zu. Alte Vorwürfe und verletzte Gefühle eskalieren und stellen den familiären Zusammenhalt wieder auf die Probe.
Genre:Reality, Dokumentation
