Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 28.12.2025: Die Schnarchnase
45 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Für Amy steht viel auf dem Spiel: Zum letzten Mal tritt sie vor den Richter, in der Hoffnung, einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Während sie mit den Folgen ihrer Entscheidungen ringt, spricht Tammy sie offen auf ihre Gewichtszunahme an – ein heikles Thema, das alte Spannungen wieder aufleben lässt. Kurz darauf reist die Familie nach Pittsburgh, wo Tammy sich ihrer großen Hautentfernungsoperation unterzieht. Doch während sie im OP-Saal liegt, brodelt es im Wartezimmer: Aus Sorge, Erschöpfung und unausgesprochenen Konflikten entsteht ein heftiger Streit zwischen den Schwestern.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
