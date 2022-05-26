Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück

Ryan and Olwyn - London

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 4 vom 26.05.2022
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück

Folge 4: Ryan and Olwyn - London

41 Min. Folge vom 26.05.2022 Ab 12

Die 86-jährige Olwyn kann sich schon lange nicht mehr um ihren einst geliebten Garten kümmern, der mit der Zeit immer wilder aussah und nun einem wahren Dschungel gleicht. Um das Problem in den Griff zu bekommen, wendet sich Olwyns Enkelsohn an die Gartenprofis, die eine Menge Arbeit vor sich haben, um die Grünfläche wiederherzurichten und einen Platz für schöne Erinnerungen zu schaffen ...

