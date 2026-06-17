Folge vom 17.06.2026
Ein Sportwagen für die schöne StudentinJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 17.06.2026: Ein Sportwagen für die schöne Studentin
45 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Die schöne Studentin Marie war bisher nur nichtmotorisiert und auf zwei Rädern unterwegs. Jetzt wird es Zeit für ihr erstes eigenes Auto. 5000 Euro hat sie für einen Sportwagen zusammengespart, der möglichst individuell sein soll. Beim Modell lässt Marie den PS Profis alle Freiheiten, allerdings sollte es auf gar keinen Fall ein klassisches Mädchenauto werden, denn sie möchte mit dem Wagen beeindrucken.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1