Folge vom 23.06.2026
Ein Cabrio für den zweiten FrühlingJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 23.06.2026: Ein Cabrio für den zweiten Frühling
46 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Conny, mit richtigem Namen Konrad, wünscht sich mit 48 Jahren endlich ein schönes Cabrio mit mindestens 200 PS. Es darf nicht mehr als 20.000 Euro kosten, was auch einen kleinen Umbau durch die PS Profis beinhalten soll.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1