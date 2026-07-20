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80er Jahre-Coupé für den Münchner

80er Jahre-Coupé für den MünchnerJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 20.07.2026: 80er Jahre-Coupé für den Münchner

45 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Der Münchner Michael sucht nach einem Coupé aus den 70er oder 80er Jahren als 40. Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Dafür kann er 8.000 Euro ausgeben. Die PS Profis finden einen Ford Capri und einen BMW 2800 CS. Derweil fliegt Sidney nach Valencia.

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