Folge vom 20.07.2026
80er Jahre-Coupé für den MünchnerJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 20.07.2026: 80er Jahre-Coupé für den Münchner
45 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Der Münchner Michael sucht nach einem Coupé aus den 70er oder 80er Jahren als 40. Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Dafür kann er 8.000 Euro ausgeben. Die PS Profis finden einen Ford Capri und einen BMW 2800 CS. Derweil fliegt Sidney nach Valencia.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1