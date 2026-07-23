Folge vom 23.07.2026
SilvesterspezialJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 23.07.2026: Silvesterspezial
45 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Sidney Hoffmann und Jean Pierre Kraemer widmen sich dem großen Silvesterspecial. Mit viel Humor blicken die beiden auf die besten Autochecks und die größten Pannen des vergangenen Jahres zurück und sorgen für reichlich Unterhaltung.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1