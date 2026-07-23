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Silvesterspezial

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 23.07.2026: Silvesterspezial

45 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Sidney Hoffmann und Jean Pierre Kraemer widmen sich dem großen Silvesterspecial. Mit viel Humor blicken die beiden auf die besten Autochecks und die größten Pannen des vergangenen Jahres zurück und sorgen für reichlich Unterhaltung.

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