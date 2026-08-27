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Stuttgarter Technik für Mercedesfan Andrea, Kurzversion

Stuttgarter Technik für Mercedesfan Andrea, KurzversionJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 27.08.2026: Stuttgarter Technik für Mercedesfan Andrea, Kurzversion

45 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

Andrea macht bei Mercedes Benz eine Mechanikerausbildung und möchte einen Mercedes kaufen. Da sich die 22-Jährige wegen ihres blonden Haares nicht ernst genommen fühlt, sucht sie Hilfe bei Jean Pierre und Sidney. Sie hat 7.000 Euro zur Verfügung.

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