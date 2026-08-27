Folge vom 27.08.2026
Stuttgarter Technik für Mercedesfan Andrea, KurzversionJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 27.08.2026: Stuttgarter Technik für Mercedesfan Andrea, Kurzversion
45 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Andrea macht bei Mercedes Benz eine Mechanikerausbildung und möchte einen Mercedes kaufen. Da sich die 22-Jährige wegen ihres blonden Haares nicht ernst genommen fühlt, sucht sie Hilfe bei Jean Pierre und Sidney. Sie hat 7.000 Euro zur Verfügung.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1