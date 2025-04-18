Folge vom 18.04.2025
Ein Wohnmobil für Marc (Kurzversion)Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.04.2025: Ein Wohnmobil für Marc (Kurzversion)
22 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Fan Marc sucht ein familiengerechtes deutsches Wohnmobil für maximal 20.000 Euro. Jean Pierre und Sydney finden für ihn einen VW-Bus T2, einen VW-Bus T3 und einen großen VW-MAN 8.136 FAE. Marc muss eine schwere Entscheidung treffen.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6-7: Sport1