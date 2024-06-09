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Special - Vollgas

Special - VollgasJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 09.06.2024: Special - Vollgas

45 Min.Folge vom 09.06.2024Ab 12

Der Auto-Profi Jean Pierre Kraemer sucht mit seinem Team einen passenden Gebrauchtwagen für den jeweiligen Zuschauer. Sie geben wertvolle Tipps, verraten Tricks der Verkäufer und beweisen, dass man gute Gebrauchtwagen günstig kaufen kann.

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