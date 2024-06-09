Folge vom 09.06.2024
Special - VollgasJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 09.06.2024: Special - Vollgas
45 Min.Folge vom 09.06.2024Ab 12
Der Auto-Profi Jean Pierre Kraemer sucht mit seinem Team einen passenden Gebrauchtwagen für den jeweiligen Zuschauer. Sie geben wertvolle Tipps, verraten Tricks der Verkäufer und beweisen, dass man gute Gebrauchtwagen günstig kaufen kann.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1