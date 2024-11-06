Comedy mit Mirja Boes, Yannick de la Pêche, Jochen Falck und Jan van WeydeJetzt kostenlos streamen
Die Quatsch Comedy Show
Folge 13: Comedy mit Mirja Boes, Yannick de la Pêche, Jochen Falck und Jan van Weyde
49 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Mirja Boes, Yannick de la Pêche, Jochen Falck und Jan van Weyde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Quatsch Comedy Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Stand-up-Comedy/Kabarett, Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Redseven Entertainment GmbH