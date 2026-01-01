Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

RiCStaffel 1Folge 23
Todesangst

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 23: Todesangst

27 Min.Ab 6

Aufgelöst flüchtet Joanna vor ihrem Vater und verirrt sich auf dem Weg. David macht sich sofort auf die Suche. Da begegnet Joanna dem wilden Hund, der bereits Billy und Christina attackierte. Unterdessen setzen bei Elizabeth die Wehen ein. Ersatzweise muss Emily als Hebamme herhalten.

