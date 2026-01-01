Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

RiCStaffel 1Folge 27
Vor Gericht

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 27: Vor Gericht

27 Min.Ab 6

Zurück in Boston wird David vor Gericht gestellt. Doch während des Prozesses wird allen klar, dass sie nicht mehr in die feine Gesellschaft Bostons passen. Sie sehnen sich nach der Ungezwungenheit der Insel. Joanna wird von ihren Freundinnen wegen ihrer Hochzeit mit Ben gemieden. Der unvermögende und natürliche Ben passt nicht in das klassische Bild eines Vorzeigeverlobten.

