Staffel 1Folge 27
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 27: Vor Gericht
27 Min.Ab 6
Zurück in Boston wird David vor Gericht gestellt. Doch während des Prozesses wird allen klar, dass sie nicht mehr in die feine Gesellschaft Bostons passen. Sie sehnen sich nach der Ungezwungenheit der Insel. Joanna wird von ihren Freundinnen wegen ihrer Hochzeit mit Ben gemieden. Der unvermögende und natürliche Ben passt nicht in das klassische Bild eines Vorzeigeverlobten.
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
