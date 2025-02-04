Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 13
Folge 13: Unter Beobachtung

23 Min. Ab 12

Weil ein maskierter Mann in die Wohnung einer jungen Frau eingedrungen ist und dort ihren Freund verprügelt hat, rücken die Beamten aus. Sie entdecken, dass die Frau heimlich überwacht wurde ... Und: Ein Notruf wegen eines verletzen Pferdes führt die Polizisten zu einem Ponyhof. Dort entdecken sie eine bewusstlose Frau verscharrt unter einem Heuhaufen ...

