SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 14
23 Min.Ab 12

Lebensgefahr! Die Beamten beobachten, wie zwei kleine Jungen um eine Waffe streiten, als sich plötzlich ein Schuss löst. Zum Glück wird niemand verletzt. Die Grundschüler berichten, dass sie die Waffe auf dem Spielplatz gefunden haben und sie bei der Polizei abliefern wollten ... Und: Eine besorgte Frau ruft die Polizei, nachdem ihre Freundin beim gemeinsamen Joggen plötzlich verschwunden ist.

SAT.1 GOLD
