SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 22
23 Min.Ab 12

Die Streifenpolizisten werden alarmiert, weil sich ein Mann auf einem fahrenden Auto an der Motorhaube festkrallt und um Hilfe schreit! Als der Wagen abrupt stoppt, fällt der Mann herunter und die Fahrerin geht auf ihn los. Plötzlich ist nicht mehr klar, wer Opfer und wer Täter ist.

SAT.1 GOLD
