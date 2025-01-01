Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Du willst es doch auch

SAT.1Staffel 1Folge 29
Du willst es doch auch

Du willst es doch auchJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 29: Du willst es doch auch

23 Min.Ab 12

Nach einem Fahrradunfall mit Fahrerflucht hat der Sohn des Opfers wenige Tage nach dem Geschehen im Internet einen eindeutigen Hinweis auf den Täter gefunden. Und: Nach einem längeren Auslandsaufenthalt meldet ein Ehepaar bei ihrer Rückkehr Einbrecher in ihrem Haus. Als die Beamten eintreffen bemerken sie, dass der Hausschlüssel nicht mehr passt und auch ein anderer Name am Klingelschild steht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen