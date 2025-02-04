Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Schweigen ist silber, Reden ist gold

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 32
Schweigen ist silber, Reden ist gold

Schweigen ist silber, Reden ist goldJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 32: Schweigen ist silber, Reden ist gold

23 Min. Ab 12

Panisch, verwirrt und mit blutverschmierter Kleidung betritt eine Frau die Wache. Aufgrund von Verständnisschwierigkeiten ist die Kommunikation nur auf ihre Gesten beschränkt. Und: Auf einem Spielplatz wurden zwei Kinder und ein Mann durch Verätzungen verletzt. Offenbar hatten die zwei Kinder mit einem weiteren Jungen mit Wasserpistolen gespielt. Doch diseser Junge ist von den Verletzungen verschont geblieben. Warum nur?

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

