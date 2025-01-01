Die Ruhrpottwache
Folge 33: Sturz des Helden
22 Min.Ab 12
Die Kripokommissare werden von Streifenbeamten zu einem Bürogebäude gerufen. Dort angekommen befragen die Kollegen bereits einen geschockten Mann und ein schwerverletzter Security wird auf einer Trage in den RTW gebracht. - Die Streifenbeamten werden von den Sanitätern zu einer Smoothie Bar gerufen. Die Azubine wurde verletzt, da sich in ihrem Smoothie Glasscherben befanden. War es ein Unfall oder doch Absicht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln