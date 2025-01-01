Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Baby zu viel

SAT.1Staffel 1Folge 38
Folge 38: Ein Baby zu viel

23 Min.Ab 12

Das wenige Wochen alte Baby einer Teenie-Mutter wurde entführt. Unter Verdacht gerät der Kindsvater, doch der Besorgte hat ein Alibi für die Tatzeit. Die Kripobeamten werden in einen Park gerufen. Hier soll es zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern und einem Landschaftsgärtner gekommen sein.

