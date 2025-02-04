Die Ruhrpottwache
Folge 72: Bräutigam verschwindet
23 Min.Ab 12
Michael Smolik im Dauereinsatz: Zwei Streifenbeamten bekommen einen Notruf: Vor einem Standesamt gibt es eine Rangelei zwischen den beiden Vätern. Vom Bräutigam fehlt jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln