Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Der entführte Sohn

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 02.03.2025
Der entführte Sohn

Der entführte SohnJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 5: Der entführte Sohn

43 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12

Ein Passant hat die die Polizei informiert, nachdem er den stillen Alarm am Schild eines Taxis bemerkt hat. Als die Polizisten auf den Wagen zugehen, rast die Fahrerin auf einmal los. Nachdem die Beamten die Taxifahrin einholen wird klar: Ein kleiner Junge ist in Gefahr! Die Kripobeamten haben von der Besitzerin eines Restaurants den Tipp bekommen, dass bei ihr ein gesuchtes Gangsterpaar zu Abend isst. Sofort bereiten die Kripobeamten den Zugriff vor.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen