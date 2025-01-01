Die Ruhrpottwache
Folge 1: Überfall auf Geldtransporter
44 Min.Ab 12
Eine Frau meldet einen Einbruch - sie hat den Täter eingesperrt. Die Beamten finden bei ihm einen Laptop und entdecken darauf sensible Daten. Was für einen filmreifen Coup hatte der Täter geplant? - Besorgte Eltern melden ihren Sohn als vermisst, als genau dieser plötzlich auf der Wache auftaucht. Die Eltern sind erleichtert. Doch als sie sich auf den Heimweg machen wollen, fällt direkt vor der Wache plötzlich ein Schuss und ihr Sohn sackt zusammen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln