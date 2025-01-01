Die Ruhrpottwache
Folge 14: Die falsche Geisel
43 Min.Ab 12
Eine Mutter gerät mit ihrem Exmann plötzlich mitten in einen Banküberfall. Sie werden befreit, doch der Täter kann fliehen. Eine Streife entdeckt den Räuber - in seiner Gewalt ist der Sohn der Frau, auf den eigentlich seine Tante aufpassen sollte. - Eine Näherin in einer Bekleidungsfirma stürzt eine Treppe herunter. Die Beamten finden heraus, dass sie schwanger ist - doch niemand soll etwas davon erfahren. Dann entdecken die Polizisten einen dünnen Stolperdraht ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln