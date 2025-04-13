Die Ruhrpottwache
Folge 19: Der filetierte Kiosk
44 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Messerattacke im Kiosk! Die Beamten werden gerufen, da zwei Angreifer eine Kioskbetreiberin bedrohen. Als ein Kunde versucht zu helfen, wird er niedergestochen. Sofort stürmen die Beamten den Laden und setzen die beiden Täter fest. Was war ihr Motiv? - Eine Mutter vermisst ihren Sohn, der nach einer Party am See nicht nach Hause gekommen ist. Die restliche Partymeute ist noch immer vor Ort, aber weiß weiß nicht, wo der 15-Jährige steckt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln